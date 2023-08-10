Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Россию завезут партию обновленных седанов Volkswagen Lavida

Партия седанов Volkswagen Lavida из Китая появится в продаже в РФ

close
100%
Volkswagen

В Россию в ближайшие недели привезут партию из нескольких десятков седанов Volkswagen Lavida, сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора по продажам «Авилон Volkswagen» Максима Васильева.

«Мы ожидаем появление Volkswagen Lavida (III рестайлинг) в нашем дилерском центре в течение ближайших двух-трех недель. Первая партия будет состоять из 80 автомобилей», — рассказал изданию Васильев.

По его словам, большая часть автомобилей из ближайшей партии забронирована корпоративными клиентами. Седан с мотором 1.5 мощностью 160 л.с. дилер предлагает в России по цене от 3 250 000 рублей.

В оснащение автомобиля входят наружные зеркала с электрорегулировками, система помощи при торможении. Предусмотрен режим движения Eco, позволяющий экономить топливо.

До этого стало известно, что в США Kia объявила цены на новый кроссовер Sportage. А в Индонезии компания Mitsubishi представила новый компактный кроссовер Xforce.

Ранее Cadillac выпустил внедорожник Escalade IQ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях