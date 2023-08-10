В Россию завезут партию обновленных седанов Volkswagen Lavida

В Россию в ближайшие недели привезут партию из нескольких десятков седанов Volkswagen Lavida, сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора по продажам «Авилон Volkswagen» Максима Васильева.

«Мы ожидаем появление Volkswagen Lavida (III рестайлинг) в нашем дилерском центре в течение ближайших двух-трех недель. Первая партия будет состоять из 80 автомобилей», — рассказал изданию Васильев.

По его словам, большая часть автомобилей из ближайшей партии забронирована корпоративными клиентами. Седан с мотором 1.5 мощностью 160 л.с. дилер предлагает в России по цене от 3 250 000 рублей.

В оснащение автомобиля входят наружные зеркала с электрорегулировками, система помощи при торможении. Предусмотрен режим движения Eco, позволяющий экономить топливо.

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