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Водитель автобуса выгнал из салона велосипедиста и прижал его дверями

В Иркутске водитель автобуса высадил пассажиров из-за велосипедиста в салоне

В Иркутске произошел конфликт между водителем автобуса и пассажиром, который хотел провезти в салоне велосипед. Об этом сообщает Telegram-канал «Иркутск №1».

По его данным, при посадке молодого человека с велосипедом водитель несколько раз прижал его дверями, а затем вышел из кабины и выгнал из салона. На готовность пассажира оплатить провоз багажа и объяснение, что у велосипеда спустило колесо, водитель не отреагировал.

Из-за конфликта с велосипедистом он высадил всех пассажиров, которые были в салоне, и уехал пустым. Велосипедиста не пустили и в следующий автобус, подошедший к остановке, утверждает «Иркутск №1».

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