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Дебютировал компактный кроссовер Mitsubishi Xforce

Mitsubishi показала в Индонезии серийный кроссовер Xforce

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Mitsubishi

Компания Mitsubishi показала на выставке в Индонезии компактный кроссовер Xforce, который разработан для рынков Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока.

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Mitsubishi

Автомобиль получил подвеску, адаптированную для неровных дорог и дорожный просвет в 22,2 см. Также специалисты Mitsubishi поработали над геометрией кузова для повышения проходимости — в частности, углы въезда и съезда у Xforce составляют 21 и 30,5 градусов соответственно. Производитель называет этот показатель лучшим в классе.

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Mitsubishi

Под капотом Xforce — бензиновый двигатель 1.5 мощностью 105 л.с., который агрегатируется с вариатором. У автомобиля передний привод и четыре режима движения, в том числе для езды по мокрому покрытию, гравию и грязи.

Для кроссовера предусмотрен 12.3-дюймовый центральный дисплей и аудиосистема Yamaha, а также многофункциональный багажник с отсеками для хранения вещей.

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