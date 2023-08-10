Cadillac выпустил электрический внедорожник Escalade IQ

Американский автопроизводитель Cadillac представил свой первый полностью электрический полноразмерный внедорожник, который получил название Escalade IQ. Как сообщает пресс-служба бренда, серийное производство модели начнется летом 2025 года.

Длина кузова модели составляет 5697 мм. От обычного внедорожника Escalade новинка отличается оригинальной оптикой, решеткой радиатора и эмблемой марки с подсветкой, а также эксклюзивными колесными дисками. В салоне установлены огромный 55-дюймовый дисплей, занимающий почти всю переднюю панель и 11-дюймовый экран для управления климат-контролем и другими настройками автомобиля.

Новый Cadillac Escalade IQ получил два электромотора (по одному на ось). Суммарная мощность силовой установки составляет 750 л.с. Разгон от 0 до 100 км/час составляет 5 с. Запас хода — до 450 км.

Стоимость нового электрического внедорожника составляет от $130 тыс. (12,66 млн рублей).

Ранее сообщалось, что компания BMW показала заводскую бронированную версию представительского седана 7 Series и его электрической версии i7.