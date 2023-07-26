Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кроссовер BelGee Х50 показан на видео

Завод Belgee показал официальное видео своего первого кроссовера

Пресс-служба белорусского завода «БелДжи» распространила видео с кроссовером BelGee X50, построенном на базе Geely Coolray в рамках приобретенной компанией у китайского Geely расширенной лицензии.

На хромированной планке, размещенной на двери багажника, название Coolray сменилось на Belgee. Также у автомобиля появился фирменный логотип на радиаторной решетке с красной окантовкой. Автомобиль для съемки установили на поле стадиона.

До этого стало известно, что первая партия кроссоверов BelGee X50 прошла стадию приемки и автомобили начали отгружать дилерам.

Компания «БелДжи» в рамках приобретенной лицензии сможет менять конструкцию автомобиля, оборудовать его локализованными компонентами и разрабатывать новые версии кроссовера. В конструкции машины появится больше деталей отечественного производства. Ожидается, что BelGee X50 выйдет на российский рынок в конце лета.

В Белоруссии BelGee X50 заменят оригинальные Geely Coolray.

Ранее стало известно, что в России начало расти количество автодилеров.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях