Кроссовер BelGee Х50 показан на видео

Пресс-служба белорусского завода «БелДжи» распространила видео с кроссовером BelGee X50, построенном на базе Geely Coolray в рамках приобретенной компанией у китайского Geely расширенной лицензии.

На хромированной планке, размещенной на двери багажника, название Coolray сменилось на Belgee. Также у автомобиля появился фирменный логотип на радиаторной решетке с красной окантовкой. Автомобиль для съемки установили на поле стадиона.

До этого стало известно, что первая партия кроссоверов BelGee X50 прошла стадию приемки и автомобили начали отгружать дилерам.

Компания «БелДжи» в рамках приобретенной лицензии сможет менять конструкцию автомобиля, оборудовать его локализованными компонентами и разрабатывать новые версии кроссовера. В конструкции машины появится больше деталей отечественного производства. Ожидается, что BelGee X50 выйдет на российский рынок в конце лета.

В Белоруссии BelGee X50 заменят оригинальные Geely Coolray.

Ранее стало известно, что в России начало расти количество автодилеров.