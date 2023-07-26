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Mitsubishi показала новый пикап L200

Пикап Mitsubishi L200 нового поколения показан в Таиланде

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Mitsubishi Motors

Компания Mitsubishi показала новое поколение пикапа Mitsubishi Triton (L200). Автомобиль, выпуск которого налажен на заводе в Таиланде, получил новую раму и дизельный двигатель с тремя вариантами мощности.

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Mitsubishi Motors

В зависимости от версии, он развивает 150, 184 или 204 л.с. Для пикапа предусмотрена механическая и автоматическая коробки передач, а также два типа полного привода — с подключаемой передней осью, или фирменная трансмиссия Super Select с дифференциалом повышенного трения.

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Mitsubishi Motors

Автомобиль стал крупнее предшественника, но за счет применения в конструкции кузова высокопрочной стали прибавку массы удалось скорректировать. Для L200 разработана новая двухрычажная передняя подвеска, а в задней применены облегченные рессоры. Доступны кабины трех размеров, с одним или двумя рядами сидений.

Дизайнеры изменили форму капота пикапа для улучшения обзорности. Внешность нового L200 выполнена в новом фирменном стиле Beast Mode, олицетворяющем прочность и мощность. Автомобиль доступен в шести цветах, в старших комплектациях L200 получил решетку радиатора, окрашенную в цвет кузова.

Погрузочная высота кузова уменьшена на 45 мм, до 820 мм.

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