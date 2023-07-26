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В России начало расти количество автодилеров

Число автодилеров в России увеличилось по итогам второго квартала 2023 года

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Maxim Zmeyev/Reuters

В России впервые за долгое время зафиксирован рост числа автомобильных дилеров, сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные собственного мониторинга дилерских сетей.

По состоянию на середину июля 2023 года в России насчитывалось 3353 автодилера, что на 272 больше, чем в апреле, когда их было 3081. За это время было заключено 448 дилерских контрактов, а расторгнуто — 176. Подавляющее большинство новых дилеров приступили к работе с китайскими автомобильными брендами.

Наибольшее число автомобильных дилеров в России (3,8 тыс.) было зафиксировано в 2015 году, до этого момента их количество постоянно росло, а после неуклонно снижалось, отмечает «Автостат».

Также стало известно, что «АвтоВАЗ» планирует выпустить новую версию универсала Lada Vesta. Испытания Lada Vesta Sport в пятидверном кузове начались в Тольятти.

Ранее на трассе под Тюменью загорелась и взорвалась «Газель».

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