Китайские автомобили Omoda подорожали в России

Автомобили китайского бренда Omoda, который входит в концерн Chery, подорожали в России на 50 тыс. рублей (от 1,6% до 2,3%). Об этом сообщают «Автоновости дня».

Теперь кроссовер Omoda C5 стоит от 2,56 млн до 3,18 млн рублей. Из прайс-листов также исчезли паркетники 2022 модельного года, которые стоили 2,43-2,7 млн рублей.

Новая стоимость седана S5, который поступил в продажу в мае, составляет от 2,21 млн до 2,52 млн рублей в зависимости от комплектации.

В этом году компания Omoda планирует вывести на рынок России электрический кроссовер C5 EV, а также седан S5 GT.

Ранее эксперты авторынка рассказывали «Газетt.Ru», xnj к сентябрю цены на машины могут вырасти на 10% из-за снижения курса рубля.