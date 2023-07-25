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В автомобилях со штатной «Яндекс Авто» начал пропадать интернет

No Limits: в России у машин с «Яндекс Авто» начались неполадки с интернетом

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Mitsubishi-motors.ru

В июле этого года у автомобилей с предустановленными мультимедийными системами «Яндекс Авто» начали возникать сбои подключения к интернету. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на дилеров Chery, Renault, Geely и Kia.

По словам представителей дилеров, неполадки возникают из-за нестабильности последнего обновления программного обеспечения головного устройства. Другой причиной стали блокировки мобильного интернета провайдерами из-за отсутствия подтверждения ФИО владельцев SIM-карт, говорится в сообщении.

Отмечается, что проблема затрагивает устройства с роутерами, у которых предусмотрена оформленная на дилера отдельная SIM-карта. Как правило, для ее смены требуется демонтаж роутера.

В России мультимедийные системы с сервисами «Яндекс Авто» устанавливаются на автомобили с 2017 года. В частности, они есть на моделях Lada, Toyota, Renault, Nissan, Kia и Chery.

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