Эксперты рассказали о восстановлении российского автомобильного рынка

Уход из России иностранных автогигантов сильно повлиял на ситуацию с производством на отечественном рынке, однако эксперты отмечают постепенное восстановление отрасли и рост продаж, несмотря на удорожание машин, передает портал RuNews24.

К концу 2022 года Россию покинули 46 автобрендов из 60. По информации издания, по итогам первых пяти месяцев 2023 года производство легковых машин составило 82% к соответствующему прошлогоднему периоду. Тем не менее в последние месяцы эксперты отмечают восстановительный рост: так, за май российские предприятия произвели автотранспортных средств на 207 млрд рублей, что почти вдвое, чем в мае прошлого года.

Издание пишет, что в 2022 году россияне приобрели 630 тыс. новых машин, что на 60% меньше, чем в 2021 году. Несмотря на удорожание на 25% в 2022-м, за I полугодие 2023 года отечественный рынок даже вышел в плюс: было реализовано более 400 тыс. новых авто, что на 14% больше, чем за прошлогодний период. Такая динамика, указывают аналитики, объясняется и увеличением автокредитования.

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