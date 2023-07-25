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Стали известны самые проблемные страховщики ОСАГО

Центробанк опубликовал рейтинг проблемных страховщиков ОСАГО

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Банк России опубликовал рейтинг страховщиков по уровню жалоб на ОСАГО за 2022 год. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Распределение компаний в рейтинге основано на количестве жалоб из расчета на 10 тыс. клиентов страховщика. Учитываются только те жалобы, по которым подтвердились факты нарушения прав потребителя, говорится в сообщении.

Чаще всего в прошлом году водители подавали обоснованные жалобы в отношении страховой группы «Спасские ворота». Далее в рейтинге идут «Росгосстрах» и «Согласие», первую пятерку замыкают страховые компании «ПАРИ» и «Армеец».

По итогам 2021 года автомобилисты чаще всего жаловались из-за ОСАГО на компании «Армеец», «Страховая бизнес группа», «Паритет-СК», «БАСК» и «Полис-Гарант». Следующий рейтинг выйдет по итогам 2023 года, указали в Центробанке.

Ранее Госдума приняла закон о введении полисов ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев.

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