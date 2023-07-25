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Автомобили BelGee будут продавать в России через компанию Geely

Geely станет официальным дистрибьютером автобренда BelGee в России

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BelGee

Компания Geely Motors станет официальным дистрибьютером нового белорусского автомобильного бренда BelGee в России. Об этом сообщает rg.ru со ссылкой на пресс-службу китайской компании.

Первой на российский рынок поступит модель BelGee X50, которая создана на основе Geely Coolray. Ожидается, что первые машины поступят в продажу в РФ в течение второго полугодия 2023 года. При этом, кроссоверы Coolray и Belgee X50 будут продаваться параллельно.

BelGee X50 отличается от оригинальной Geely Coolray только шильдиками. Компания «БелДжи», которая приобрела лицензию на выпуск китайского паркетника, сможет менять конструкцию, локализовывать компоненты и создавать новые версии кроссовера.

Ранее сообщалось, что кроссовер BYD Song Plus Champion Edition будет продаваться на европейском рынке под названием BYD Seal U.

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