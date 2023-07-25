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Участок трассы ЦКАД остался без освещения из-за похищения кабеля

Mash: на ЦКАДе в Новой Москве украли километр кабеля, дорога лишилась освещения

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Телеграм-канал «Mash»

В Новой Москве участок Центральной кольцевой автомобильной дороги украли (ЦКАД) остался без освещения из-за похищения кабеля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, освещение пропало в ночь на понедельник в районе 244-го километра ЦКАДа в поселке Краснопахорское. Ночью на месте происшествия очевидцы заметили около 10 человек, которые скрылись на белом грузовике, заметив охрану. Догнать их не смогли.

Прибывшие на ЦКАД специалисты заметили вскрытый люк на одной из опор световой мачты, из кабель-канала которого неизвестные выдрали 850 метров силового медного кабеля.

Ранее на юге Москвы седан Daewoo Nexia перевернулся и врезался в остановку, ДТП попало на видео.

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