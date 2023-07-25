Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Иране показали новый кроссовер Iran Khodro Ray

Предсерийный образец кроссовера Iran Khodro Ray попал на фото в Иране

close
100%
Khodro

В Иране на фото попал предсерийный образец модели Iran Khodro Ray, которую называют первым национальным кроссовером. Снимки опубликовало местное издание Khodrobank.com.

Новинка базируется на модернизированной платформе, на которой построен Peugeot 2008 первого поколения. В моторную гамму войдут атмосферный агрегат 1.6 мощностью 113 л.с. в связке с 6-ступенчатой механикой и турбомотор 1.7 (160 л.с.) с «автоматом».

В список оснащения Iran Khodro Ray включены система кругового обзора, мультимедиа с сенсорным экраном, системы ABS и ESP, а также электронный стояночный тормоз. Предполагается, что конкурентами модели станут Nissan Juke, Citroen C3 и Peugeot 2008. Сроки выхода модели на рынок не уточняются.

Ранее иранская автокомпания SAIPA рассказала об оснащении седана Shahin для России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях