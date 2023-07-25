В Иране показали новый кроссовер Iran Khodro Ray

В Иране на фото попал предсерийный образец модели Iran Khodro Ray, которую называют первым национальным кроссовером. Снимки опубликовало местное издание Khodrobank.com.

Новинка базируется на модернизированной платформе, на которой построен Peugeot 2008 первого поколения. В моторную гамму войдут атмосферный агрегат 1.6 мощностью 113 л.с. в связке с 6-ступенчатой механикой и турбомотор 1.7 (160 л.с.) с «автоматом».

В список оснащения Iran Khodro Ray включены система кругового обзора, мультимедиа с сенсорным экраном, системы ABS и ESP, а также электронный стояночный тормоз. Предполагается, что конкурентами модели станут Nissan Juke, Citroen C3 и Peugeot 2008. Сроки выхода модели на рынок не уточняются.

Ранее иранская автокомпания SAIPA рассказала об оснащении седана Shahin для России.