Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Автобренд BYD выпустит на рынок Европы кроссовер Seal U

Продажи китайских кроссоверов BYD Seal U на европейском рынке начнутся в 2024 году

close
100%
BYD

Кроссовер BYD Song Plus Champion Edition будет продаваться на европейском рынке под названием BYD Seal U.Об этом сообщает carnewschina.com. Официально автомобиль представят на автосалоне в Мюнхене в сентябре. Что касается старта продаж, то это произойдет в начале 2024 года.

В Китае BYD Song Plus Champion Edition предлагается в двух вариантах: электромобиль и гибрид. На европейском рынке модель будет продаваться с электрической силовой установкой. Ее мощность составляет 218 л.с. Запас хода — 605 км.

В салоне на передней панели установлен 15,6-дюймовый экран, который можно поворачивать на 90 градусов. Автомобиль также оснащен большой приборной панелью, трехспицевым мультирулевым колесом и климат-контролем. Европейские цены станут известны ближе к началу продаж.

Ранее сообщалось, что новое поколение кроссовера Nissan Kicks дебютирует в конце 2023 года.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях