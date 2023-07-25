Автобренд BYD выпустит на рынок Европы кроссовер Seal U

Кроссовер BYD Song Plus Champion Edition будет продаваться на европейском рынке под названием BYD Seal U.Об этом сообщает carnewschina.com. Официально автомобиль представят на автосалоне в Мюнхене в сентябре. Что касается старта продаж, то это произойдет в начале 2024 года.

В Китае BYD Song Plus Champion Edition предлагается в двух вариантах: электромобиль и гибрид. На европейском рынке модель будет продаваться с электрической силовой установкой. Ее мощность составляет 218 л.с. Запас хода — 605 км.

В салоне на передней панели установлен 15,6-дюймовый экран, который можно поворачивать на 90 градусов. Автомобиль также оснащен большой приборной панелью, трехспицевым мультирулевым колесом и климат-контролем. Европейские цены станут известны ближе к началу продаж.

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