Выпуск спортивной Lada Niva могут начать в 2024 году

Старт производства автомобилей Lada Niva Sport состоится в сентябре 2024 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток» со ссылкой на источники на «АвтоВАЗе».

Главным отличием от классического внедорожника Niva Legend станет новый двигатель, который ранее устанавливался только на переднеприводные модели «АвтоВАЗа».

«На Niva Sport отработают технологию установки «переднеприводных» моторов, после чего это изменение перенесут на «гражданские» Нивы, как Legend, так и Travel, производство которых планируется сохранить как минимум до 2030 года», — говорится в сообщении.

О проекте Lada Niva Sport стало известно в сентябре 2022 года. По данным инсайдеров, модель будет производиться с восьмиклапанным 90-сильным мотором 1.6, который устанавливается сейчас на Lada Granta и может получить 122-сильный двигатель объемом 1,8 л. Сейчас Niva Legend оснащается 1,7-литровым мотором мощностью 83 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач.

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