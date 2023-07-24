В центре Москвы водитель отнял у парковочного инспектора планшет

На Пятницкой улице в центре Москвы водитель напал на инспектора «Администратора московского парковочного пространства», который сфотографировал его автомобиль из-за нарушения правил парковки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

По данным прокуратуры, водитель оскорбил инспектора и применил к нему физическую силу в попытке отобрать служебный планшет. Затем мужчина вырвал гаджет из рук инспектора и скрылся.

Инцидент зафиксирован на видео регистратором инспектора и камерой наблюдения. На записи видно, что водитель грузовика, увидев, что его снимает инспектор, вышел из-за руля и устроил потасовку. После инцидента он уехал, не подняв в транспортное положение гидравлический борт на своем фургоне.

Личность водителя грузовика установлена. Ему грозит уголовная ответственность по статье 318 УК РФ за применение насилия к представителю власти, по статье 319 УК РФ за оскорбление, а также по статье 161 УК РФ за грабеж.

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