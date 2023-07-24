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Гаишники устроили стрельбу по семейной паре в Башкирии

В Башкирии инспектор ГИБДД открыл огонь из табельного оружия по семейной паре

В Башкирии сотрудники ГИБДД открыли огонь по нетрезвому водителю и его пассажирке, которые на них напали. Об этом сообщает gorobzor.ru со ссылкой на УГИБДД по республике, очевидцы опубликовали видео с места происшествия в соцсетях.

Инцидент произошел ночью в Зианчуринском районе возле села Тазларово. Автоинспекторы остановили автомобиль ВАЗ, за рулем оказался 41-летний водитель с признаками опьянения. Освидетельствование показало, что мужчина находился в нетрезвом состоянии.

Пока автоинспекторы составляли протокол, водитель и его 42-летняя пассажирка напали на них, говорится в сообщении. В полиции заявили, что сотрудники сначала сделали два предупредительных выстрела, но нападавшие на успокоились, поэтому инспекторы открыли огонь по ногам. Пострадавших доставили в больницу.

«На данный момент известно, что применение оружия признано правомерным. Следком расследует факт нападения на правоохранителей», — говорится в заявлении.

По информации Mash Batash, перед стрельбой супружеская пара повалила автоинспекторов на землю, и женщина пыталась задушить одного из них. В ролике слышно, как очевидцы происшествия обращаются к полицейским и просят их прекратить стрельбу.

Ранее в Кисловодске четыре автомобиля смяло под завалами обрушившейся стены.

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