Молодой человек повредил 9 автомобилей после ссоры с матерью

В Башкирии 19-летний молодой человек повредил девять припаркованных автомобилей после того, как поругался по телефону с матерью. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По его данным, 19-летний Айрат после ссоры с матерью пребывал в плохом настроении и решил выместить злость на припаркованных автомобилях. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что молодой человек, проходя по парковке, наносит удары ногой по стоящим машинам и сбивает с них зеркала заднего вида. На одной из стоянок на улице Гагарина он за короткое время сбил зеркала сразу с четырех припаркованных автомобилей.

Всего от его действий были повреждены 9 машин, после этого юноша был задержан.

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