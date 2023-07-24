Самокатчик сбил беременную женщину на пешеходном переходе

Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования женщины в результате наезда электросамоката в Краснодарском крае. Об этом СК РФ сообщает в Telegram-канале.

СУ СКР по Краснодарскому краю организовала доследственную проверку, ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, говорится в сообщении.

Запись инцидента публиковал Telegram-канал «ЧП Сочи». В центре Сочи на улице Воровского водитель с пассажиром на электросамокате сбил беременную женщину, которая переходила дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора. Женщина упала на асфальт, ее состояние не уточняется.

Ранее в Ульяновской области пассажир автомобиля подрался с сотрудниками ГИБДД, составлявшими протокол на пьяного водителя.