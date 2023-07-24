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Пассажир устроил драку с гаишниками, составлявшими протокол на пьяного водителя

В Ульяновской области пассажир автомобиля подрался с сотрудниками ГИБДД

В Димитровграде Ульяновской области пассажир автомобиля пытался помешать сотрудникам ГИБДД, которые оформляли протокол на водителя за пьяное вождение. Об этом сообщает 73online.ru.

Кроссовер Mitsubishi Outlander, в котором ехали мужчины, инспекторы остановили на проспекте Ленина. Против водителя, у которого наблюдались признаки опьянения, полицейские начали составлять административные материалы, а также попытались задержать его.

В это время в ситуацию вмешался пассажир машины, который подошел к сотрудникам и пытался им помешать, в том числе толкнул одного из полицейских. В результате и водитель, и пассажир Mitsubishi были задержаны. Против них составили административные протоколы по статье КоАП о неповиновении законному требованию сотрудника полиции.

Ранее в Нижегородской области у водителя украли 500 тыс. рублей, пока инспекторы ДПС оформляли на него протокол за пьяное вождение.

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