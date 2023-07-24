Беспилотник взорвался под колесами «КамАЗа» возле трассы М-5 «Урал»

В Рязанской области водитель грузовика «КамАЗ» случайно наехал на беспилотник, после чего произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 23 июля на проселочной дороге в районе села Тюшево недалеко от трассы М-5 «Урал». 62-летний Александр наехал на беспилотный летательный аппарат, который взорвался и повредил задние колеса «КамАЗа». Водитель не пострадал.

Когда Александр вышел из машины, в 20 метрах он увидел еще два беспилотника. По предварительным данным, это были изготовленные кустарным способом квадрокоптеры. Полиция ищет причастных к запуску.

20 июля в Рязанской области был атакован аэродром. По данным Baza, в атаке использовались похожие квадрокоптеры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после взрыва беспилотника, атаковавшего столицу ранним утром 24 июля, на Комсомольском проспекте были выбиты несколько окон.