«Росатом» инвестировал в автомобильный бренд «Атом»

Компания «Рэнера», дочернее предприятие «Росатома», инвестировала 6,2 млрд рублей в АО «Кама», создателя электромобиля «Атом». Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, доля «Рэнеры» в компании могла составить около 23%. В отчете «Кама» фигурирует как «зависимое общество», что означает, что доля «Рэнеры» составляет не менее 20%. В «Росатоме» назвали сделку «относительно небольшой инвестицией в перспективный проект» и отметили существование синергического эффекта для своего бизнеса по выпуску компонентов для электромобилей, говорится в сообщении.

Серийное производство электрокаров «Атом» планируется начать в 2025 году, в 2024 году компания представит предсерийную версию электрокара. Длина модели составляет 3995 мм, автомобиль будет приводиться в движение электромотором, который позволит разогнаться до 100 км/ч за 7-9 секунд, запас хода составит 500 км.

Ранее глава «Камы» рассказал о ценах на российские электромобили «Атом».