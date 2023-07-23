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Продажи новых электромобилей в России выросли на 244%

«Автостат Инфо»: Volkswagen ID.4 стал самым популярным электромобилем в России в 2023 году

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Volkswagen AG

В первой половине 2023 года в России было реализовано 4455 новых электромобилей, этот результат на 244% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (1304 ед.). Об этом сообщает «Автостат Инфо».

Самым популярным электромобилем на рынке за полгода стал Volkswagen ID.4, который разошелся тиражом в 598 ед. (против 28 ед. годом ранее). Второе место занял выпускающийся на предприятии в Липецкой области седан Evolute I-Pro (528 ед.), третье место заняла Tesla Y (398 ед.). В пятерку вошли Evolute I-Joy (340 ед.) и Geely Zeekr 001 (266 ед.).

Отмечается, что в июне покупатели в России приобрели 1060 электромобилей, что в разы больше, чем за первый месяц лета прошлого года (178 ед.).

Ранее стало известно, что с января по июнь текущего года россияне приобрели на 12% больше электромобилей с пробегом, чем в первой половине 2022 года.

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