Перевернувшаяся фура засыпала арбузами обочину под Тамбовом

В Тамбовской области грузовик с 20 тоннами арбузов опрокинулся в результате ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Полоса безопасности «Тамбов», который опубликовал видео с места происшествия.

Авария произошла в в Тамбовском округе. Фурой с арбузами управлял уроженец Дагестана. По предварительной информации, грузовик вылетел с трассы, потому что водитель уснул за рулем. В результате аварии 20 тонн арбузов оказались на обочине, говорится в сообщении. Пострадал ли водитель, не уточняется.

Этим летом похожие инциденты уже происходили в Тамбовской области, где перевернулась фура с 10 тоннами пива, и на трассе «Дон» фура с нектаринами.

Ранее в Красноярске из-за драки водителей автобуса и легковушки произошло массовое ДТП.