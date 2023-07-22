Подросток упал с балкона на внедорожник и уснул на асфальте

Уфимец упал с 9-го этажа на припаркованный автомобиль и уснул на асфальте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в районе Черниковка. 18-летний Александр находился в гостях у друзей и случайно выпал с балкона на припаркованный внедорожник Lada Niva. После этого уфимец заснул рядом с разбитым автомобилем. Там его обнаружил таксист и разбудил.

Подросток поднялся обратно в квартиру, но вскоре его увезли в больницу. Врачи диагностировали у подростка лишь ушибы и ссадины.

Ранее сообщалось, что под Челябинском лесовоз врезался в автомобиль со спортсменами-велосипедистами.