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Автозавод «Москвич» остановил сборочный конвейер на время корпоративного отпуска

Завод «Москвич» приостановил выпуск автомобилей до 6 августа из-за корпоративного отпуска

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Завод «Москвич»

Завод «Москвич» приостановил производство автомобилей на время планового корпоративного отпуска с 22 июля по 6 августа 2023 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия. При этом на складе имеется запас готовых машин для обеспечения дилеров.

«Отгрузки дилерам готовой продукции формируются с учетом плановых отпусков и будут осуществляться в стандартном режиме согласно размещенным заказам от официальных дилеров марки, поэтому все автосалоны будут обеспечены автомобилями», – отметили в пресс-службе.

С момента старта производства осенью 2022 года завод «Москвич» выпустил 11 тыс. автомобилей. Под именем «Москвич 3» в Москве выпускают китайский кроссовер Sehol X4 (JAC JS4), который изготавливается методом крупноузловой сборки.

Ранее стало известно, что автомобили «Москвич» войдут в государственные программы стимулирования спроса.

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