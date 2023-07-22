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Немецкий депутат высказался о причинах арестов авто россиян в ФРГ

Депутат АдГ Шмидт назвал причиной арестов автомобилей россиян в ФРГ указание сверху

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Sebastian Willnow/Global Look Press

Депутат немецкой ультраправой партии Альтернатива для Германии (АдГ) и уполномоченный фракции по правам русских в Германии Евгений Шмидт связал случаи арестов автомобилей с российскими номерами в ФРГ с возможным распоряжением сверху. Об этом сообщает РИА Новости.

«До последнего времени россияне с шенгенскими визами могли беспрепятственно проезжать транзитом через Германию. И именно в последний месяц немецкие таможенники неожиданно начали своеобразно трактовать санкции ЕС», — отметил Шмидт.

По мнению политика, такое изменение трактовки порядка ввоза нельзя списать на излишнее рвение отдельных лиц.

Ранее сообщалось, что аресты автомобилей россиян в Германии связаны с тем, что на немецкий язык слова импорт и ввоз переводятся одинаково, что позволяет распространять на российские авто санкции ЕС.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.

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