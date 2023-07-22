Во Владивостоке конфликт таксистов перерос в перестрелку

Полицейские разыскивают участников конфликта, которые устроили перестрелку на трассе Седанка-Патрокл во Владивостоке. Об этом сообщает полиция Приморья.

«Установлено, что в районе улицы Проселочной между группой лиц произошел конфликт, в ходе которого 39-летний мужчина получил огнестрельное ранение. В настоящее время пострадавший находится в реанимации. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, мероприятий, направленных на установление личностей и задержание подозреваемых», — говорится в сообщении пресс-службы полиции.

По данным Telegram-канала «Владивосток N1», на месте происшествия было замечено много машин таксистов.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке мужчина проник на подземную парковку и разбил 20 автомобилей.