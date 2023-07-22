Житель Владивостока разбил 20 припаркованных автомобилей

Во Владивостоке мужчина повредил два десятка автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал »ДПС Владивосток».

Инцидент произошел в подземном паркинге жилого дома на улице Майора Филиппова. По данным канала, злоумышленник разбил 20 припаркованных машин. Кроме того, он включал пожарную сигнализацию и порвал электрические провода.

Мужчину задержали. О том, что стало причиной такого поведения, не сообщается.

Ранее стало известно, что в Москве кроссовер проехал по встречной полосе Третьего транспортного кольца и и врезался в минивэн.