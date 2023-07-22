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С обеих сторон Крымского моста исчезли пробки

Минтранс Крыма: проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме, без пробок

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Оперативный штаб Республики Крым сообщил, что с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет. Об этом сообщается в Telegram-канале штаба в сводке на 8 утра.

При этом в сводке информационного центра по ситуации на подходах к Крымскому мосту на 9 утра уточняется, что движение со стороны Тамани идет свободно, а на выезде из Крыма появилась пробка длиной 130 автомобилей. В 10 утра движение в обе стороны снова было свободным.

Глава минтранса республики Николай Лукашенко сообщил, что проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей массой до 3,5 т.

Движение по Крымскому мосту осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь, легковые автомобили пропускают колоннами по 40-50 машин.

Ранее советник Аксенова Крючков опубликовал алгоритм действий на Крымском мосту в случае тревоги.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». В результате ЧП погибла супружеская пара и получила тяжелые ранения ее 14-летняя дочь.

Ранее в Минтрансе предложили выбирать сухопутный маршрут через новые регионы в связи с ЧП на Крымском мосту.

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Атака на Крымский мост
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