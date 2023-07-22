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Каршеринговый автомобиль проехал по встречной полосе ТТК и попал в ДТП

В Москве автомобиль каршеринга проехал по встречной полосе ТТК и врезался в минивэн

В Москве кроссовер проехал по встречной полосе Третьего транспортного кольца и и врезался в минивэн. Об этом сообщает Telegrn-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне ТТК (в районе 2-й Рыбинской улицы, вл15с1) столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Судя по видео, каршеринговый кроссовер Haval выехал на встречную полосу и на полной скорости врезался в минивэн, ехавший в правильном направлении. От удара каршеринг развернуло, машина перекрыла две полосы. Минивэн вылетел на обочину. О пострадавших не сообщается. Позже стало известно, что движение в районе ДТП восстановлено.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге водитель Porsche Cayenne врезался в несколько автомобилей на парковке при попытке скрыться от полиции.

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