Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Полиция со стрельбой и погоней задержала в Екатеринбурге водителя Porsche

Полиция открыла стрельбу для остановки водителя Porsche в Екатеринбурге, он задержан

В Екатеринбурге водитель Porsche Cayenne врезался в несколько автомобилей на парковке при попытке скрыться от полиции. Об этом сообщает e1.ru. Инцидент произошел утром 22 июля.

Кроссовер Porsche Cayenne и несколько машин полиции заехали во двор на улице Блюхера, 48. По словам одного из местных жителей, он слышал не менее 20 выстрелов.

В попытке сбежать от полицейских водитель Porsche Caenne протаранил машины на парковке. В итоге его задержали. О том, что стало причиной погони, не сообщается.

Ранее стало известно, что злоумышленник обстрелял из пневматического пистолета автомобили в Челябинске.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях