Полиция со стрельбой и погоней задержала в Екатеринбурге водителя Porsche

В Екатеринбурге водитель Porsche Cayenne врезался в несколько автомобилей на парковке при попытке скрыться от полиции. Об этом сообщает e1.ru. Инцидент произошел утром 22 июля.

Кроссовер Porsche Cayenne и несколько машин полиции заехали во двор на улице Блюхера, 48. По словам одного из местных жителей, он слышал не менее 20 выстрелов.

В попытке сбежать от полицейских водитель Porsche Caenne протаранил машины на парковке. В итоге его задержали. О том, что стало причиной погони, не сообщается.

Ранее стало известно, что злоумышленник обстрелял из пневматического пистолета автомобили в Челябинске.