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Автомобилистам рассказали, как отличить оригинальное моторное масло от подделки

ОСН: если стоимость моторного масла снижена на 10-20 %, — это подделка

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Наталья Горшкова/РИА Новости

Журналисты «Общественной службы новостей» выяснили у экспертов, как отличить оригинальное моторное масло от подделки. Подчеркивается, что если стоимость снижена на 10-20%, — это почти наверняка подделка, особенно если продается в небольшом магазине.

Издание уточняет, что канистра из под оригинального моторного масла должна быть выполнена из высококачественного пластика, швы должны быть ровными. У контрафактного продукта, как правило, пластик не однородный и хорошо заметны места спайки.

Крышка у оригинала чаще всего имеет кольцо-пломбу с усиками, которые ломаются при открывании. Этикетка при этом с хорошей полиграфией.

Чтобы избежать подделок, специалисты рекомендуют покупать масло только у официальных представителей и в крупных торговых точках. Кроме того, стоит спросить у продавца сертификат качества. Документ должен быть заверен печатью изготовителя и может включать голограммы.

В начале июля Financial Times (FT) сообщала, что компании Южной Кореи более чем в два раза нарастили экспорт моторных масел в Россию после ухода западных компаний с рынка РФ.

Ранее стало известно, что стоимость автомобильных запчастей в России завышена в несколько раз.

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