Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Неизвестный угнал карету для пони у красноярки

В Красноярске неизвестный водитель украл карету для пони

close
100%
«ТВК»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ТВК»

В Красноярске у местной жительницы украли карету для пони, в которой она возила детей. Об этом сообщает Telegram-канал «ТВК Красноярск».

Как рассказала Анастасия, она оставила карету на парковке на Острове Отдыха, потому что пошел ливень. Когда за ней вернулись спустя несколько часов, кареты уже не было. По словам свидетелей, неизвестный мужчина с детьми погрузил ее в прицеп и увез.

Карета стоила 60 тыс. рублей. Анастасия купила ее в кредит, чтобы возить детей по праздникам. Пострадавшая обратилась в полицию с заявлением о краже, но найти карету пока не удалось.

Ранее «Газета.Ru» написала о самом большом пикапе на российском рынке, который получил название KingKong.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях