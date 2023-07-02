Неизвестный угнал карету для пони у красноярки

В Красноярске у местной жительницы украли карету для пони, в которой она возила детей. Об этом сообщает Telegram-канал «ТВК Красноярск».

Как рассказала Анастасия, она оставила карету на парковке на Острове Отдыха, потому что пошел ливень. Когда за ней вернулись спустя несколько часов, кареты уже не было. По словам свидетелей, неизвестный мужчина с детьми погрузил ее в прицеп и увез.

Карета стоила 60 тыс. рублей. Анастасия купила ее в кредит, чтобы возить детей по праздникам. Пострадавшая обратилась в полицию с заявлением о краже, но найти карету пока не удалось.

Ранее «Газета.Ru» написала о самом большом пикапе на российском рынке, который получил название KingKong.