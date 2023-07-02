Школьник на мотоцикле сбил двух подростков

Школьник на мотоцикле сбил двух несовершеннолетних пешеходов в Октябрьском районе, все трое оказались в больнице. Об этом сообщает ГУ МВД России по Волгоградской области.

Инцидент произошел вечером 1 июля на улице Центральной. По предварительной информации, 15-летний водитель мотоцикла Racer наехал на двух пешеходов 13 и 17 лет.

По данным v1.ru, 17-летняя пострадавшая направлена в хирургическое отделение Октябрьской ЦРБ, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. 13-летнюю девочку и 15-летнего водителя увезли в Волгоград в отделение нейрохирургии клинической больницы №7, их состояние также оценивается как средней степени тяжести.

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