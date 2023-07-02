Пробка у Крымского моста увеличилась до 7 км

Очередь из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края увеличилась до 7 км. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

По состоянию на 10 часов утра воскресенья время ожидания в пробке у моста со стороны Кубани составляет 5 часов. При этом в 9 часов утра длина затора составляла 5,5 км, а время ожидания — 3 часа. Пробка у моста стороны Крыма к 9 часам утра была небольшой (200 метров), по состоянию на 10 часов утра затора нет.

Пробка на Крымском мосту образовалась в субботу и к вечеру растянулась до 9 км со стороны Кубани. Для устранения очереди была усилена работа линий досмотра, а также сил обеспечения. Для водителей и пассажиров организовали выдачу питьевой воды. В Минтрансе причиной затора назвали увеличение количества автомобилей и багажа, подлежащего досмотру. Подразделения УВО Минтранса России увеличили количество постов и смен для проведения досмотра.

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