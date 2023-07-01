Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

У Крымского моста создался многокилометровый затор

Минтранс: у Крымского моста со стороны Краснодарского края образовался пятикилометровый затор

Глава Министерства транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что очередь из автомобилей на Крымский мост достигла пяти километров в длину. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

«Установлено образование очереди со стороны Краснодарского края на Крымский мост до 5 км», — говорится в публикации.

По словам Лукашенко, это связано с проведением мониторинга досмотровых мероприятий на региональном уровне.

«Время ожидания досмотра составило более 2 часов», — отмечается в сообщении.

Министр отметил, что в целях повышения пропускной способности досмотрового пункта штат работников на линиях досмотра увеличен, за ним также ведется более строгий контроль. Он принес гражданам извинения за причиненные неудобства.

Ранее в Министерстве транспорта Ростовской области сообщили, что пробка на трассе М-4 «Дон» в регионе возникла из-за прохождения колонны военной техники частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

22 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска совершили обстрел мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом около Чонгара, использовав, по предварительным данным, британские ракеты Storm Shadow.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях