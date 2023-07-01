У Крымского моста создался многокилометровый затор

Глава Министерства транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что очередь из автомобилей на Крымский мост достигла пяти километров в длину. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

«Установлено образование очереди со стороны Краснодарского края на Крымский мост до 5 км», — говорится в публикации.

По словам Лукашенко, это связано с проведением мониторинга досмотровых мероприятий на региональном уровне.

«Время ожидания досмотра составило более 2 часов», — отмечается в сообщении.

Министр отметил, что в целях повышения пропускной способности досмотрового пункта штат работников на линиях досмотра увеличен, за ним также ведется более строгий контроль. Он принес гражданам извинения за причиненные неудобства.

Ранее в Министерстве транспорта Ростовской области сообщили, что пробка на трассе М-4 «Дон» в регионе возникла из-за прохождения колонны военной техники частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

22 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска совершили обстрел мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом около Чонгара, использовав, по предварительным данным, британские ракеты Storm Shadow.