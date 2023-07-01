Водитель с эпилепсией сбил девушку и снес светофор

В Екатеринбурге водитель из-за начавшегося за рулем приступа эпилепсии совершил наезд на пешехода, а затем протаранил дорожное ограждение и светофор. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Свердловской области».

«Водитель иномарки, почувствовав себя плохо, не принял меры к остановке транспорта, вследствие чего потерял контроль над управлением автомобиля, совершил наезд на светофорный объект и девушку-пешехода с собакой», — отмечается в сообщении.

Пострадавшая девушка доставлена в больницу с переломом носа, собаке также потребовался осмотр ветеринара. В ГИБДД напомнили, что эпилепсия входит в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами, утвержденный постановлением правительства № 1604 от 2014 года.

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