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Водитель с эпилепсией сбил девушку и снес светофор

В Екатеринбурге водитель сбил девушку с собакой из-за приступа эпилепсии

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«Госавтоинспекция Свердловской области»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Госавтоинспекция Свердловской области»

В Екатеринбурге водитель из-за начавшегося за рулем приступа эпилепсии совершил наезд на пешехода, а затем протаранил дорожное ограждение и светофор. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Свердловской области».

«Водитель иномарки, почувствовав себя плохо, не принял меры к остановке транспорта, вследствие чего потерял контроль над управлением автомобиля, совершил наезд на светофорный объект и девушку-пешехода с собакой», — отмечается в сообщении.

Пострадавшая девушка доставлена в больницу с переломом носа, собаке также потребовался осмотр ветеринара. В ГИБДД напомнили, что эпилепсия входит в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами, утвержденный постановлением правительства № 1604 от 2014 года.

Также стало известно, что в Ярославле автобус без водителя пришел в движение и врезался в остановочный павильон.

Ранее стало известно, что в Польше скутеристка протаранила самолет на аэродроме.

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