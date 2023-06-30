Автосалоны снизили цены на иномарки ушедших из РФ брендов

Крупные дилерские центры в Москве снизили в июне цены на остающиеся в продаже автомобили иностранных брендов, покинувших российский рынок. Об этом сообщает Autonews.

По данным издания, кроссовер Hyundai Tucson из официальных поставок, который в начале месяца оценивался в 4 050 000 рублей, в конце июня подешевел на 100 тыс. рублей в автосалоне на юго-востоке Москвы. Полноприводный кроссовер Hyundai Santa Fe с мотором 2.5 мощностью 180 л.с. который ранее продавался за 4 650 000 рублей, предлагается за 4,5 млн рублей.

Лифтбэк Skoda Superb, который в начале месяца в автосалоне на востоке столицы стоил более 3,7 млн рублей, после снижения цены предлагается за 3,3 млн рублей. Другой дилер на западе столицы снизил до 3,4 млн рублей (на 189 тыс. рублей) цену на Skoda Karoq. В автосалонах Kia подешевели кроссоверы Sportage 2022 года из официальных поставок, также зафиксированы скидки на кроссоверы Subaru Forester.

Также стало известно, что на территории завода «Автотор» в Калининграде скопились сотни автомобилей Kia, которые не удалось собрать из-за перебоев с поставками комплектующих.

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