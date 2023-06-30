Названы кроссоверы, на которые россияне потратили больше всего денег в 2023 году

За пять месяцев 2023 года покупатели в России потратили на приобретение новых кроссоверов и внедорожников 638,7 млрд рублей. Девять из десяти моделей в этом сегменте, за которые дилеры выручили наибольшие суммы, относятся к китайским брендам. Об этом сообщает компания «Автостат Инфо», специализирующаяся на обработке автомобильных баз данных.

Наибольшую выручку с продаж продемонстрировал Chery Tiggo 7 Pro. За автомобили этой модели дилеры получили с января по май 9,8 млрд рублей. На втором месте собираемый на заводе в Тульской области Haval Jolion (8,2 млрд рублей), за ним следует Geely Coolray (8,1 млрд рублей выручки).

В десятку кроссоверов, на которые россияне потратили больше всего денег, входят также Omoda C5 (6,2 млрд рублей), Geely Tugella (5,8 млрд рублей), Lada Niva (5,6 млрд рублей), Exeed VX и TXL, а также Chery Tiggo 8 Pro Max и 4 Pro.

Также стало известно, что дилеры снизили цены на автомобили зарубежных марок, ушедших с российского рынка.

Ранее «Газета.Ru» писала о самом крупном китайском кроссовере на российском рынке, который получил название KingKong.