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Changan Uni-V в России получил самую дорогую комплектацию

У лифтбэка Changan Uni-V появилась новая дорогая версия в России

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Changan

Китайский лифтбэк Changan Uni-V получил на российском рынке новую, богато оснащенную версию. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В дополнение к ранее имевшейся на рынке комплектации LX у автомобиля появилась новая комплектация DLX, которая стоит 2,8 млн рублей. В ее оснащение входит активный задний спойлер, многоцветная подсветка салона, водительское кресло с вентиляцией, дистанционное управление климат-контролем.

Также автомобиль получил аудиосистему с 10 динамиками вместо 8 у версии LX и набор электронных ассистентов водителя, включая мониторинг слепых зон, автоторможение, систему удержания в полосе и считывания дорожных знаков. Также в богатой версии Changan Uni-V оснащается преднатяжителями ремней безопасности для пассажиров заднего ряда.

Под капотом машины — турбомотор 1.5 мощностью 181 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

Также стало известно, что на заводе «Автотор» в Калининграде скопились автомобили Kia, которые не смогли собрать из-за перебоев с поставками компонентов.

Ранее стало известно, что московские автосалоны снизили цены на машины из старых запасов.

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