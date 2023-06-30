Скутеристка разбила фюзеляж самолета при ДТП

В Польше на аэродроме у города Радом 59-летняя женщина на скутере врезалась в спортивный самолет и сильно его повредила. Об этом сообщает polsatnews.pl.

Водитель скутера заявила, что хотела припарковаться возле самолета, но по незнанию нажала на газ, из-за чего транспортное средство поехало и повредило правую сторону фюзеляжа самолета Extra 330 LC, стоявшего на летном поле.

В аварии никто не пострадал, однако летательный аппарат получил серьезные повреждения. Пилот заявил, что ремонт самолета может обойтись в сумму до 150 тыс. злотых (3,2 млн рублей). По данным полиции, и летчик, и скутеристка были трезвы. В связи с тем, что у женщины нет страховки ответственности перед третьими лицами, ей придется возместить ущерб.

Также стало известно, что в Германии один из муниципалитетов ввел штрафы до 80 евро за шум, вызываемый автомобилями — в том числе хлопанье дверьми.

Ранее в Ростове-на-Дону толпа пьяных мужчин схватила и передала полиции человека, который бил по припаркованным машинам.