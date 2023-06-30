В Госдуме предложили не штрафовать водителей за проезд по выделенной полосе по ночам

Депутаты Госдумы из партии «Новые люди» подготовили законопроект, предусматривающий отмену для водителей штрафов за проезд по выделенной полосе для общественного транспорта в ночное время. Об этом сообщает «Прайм».

«Проектом федерального закона «О внесении изменения в статью 12.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее – законопроект) предлагается исключить административную ответственность для водителей и собственников транспортных средств за проезд по полосе для маршрутных транспортных средств с 22:00 до 6:00», — приводит агентство выдержку из пояснительной записки к законопроекту.

Документ в настоящее время направлен в правительство для получения отзыва. Необходимость отмены штрафных санкций авторы объясняют тем, что водители выезжают на «выделенки» ночью в связи с проводимым ремонтом дорог, а также на трудных для проезда участках. Кроме того, проезд по выделенным полосам ночью не влияет на скорость движения общественного транспорта, настаивают они.

Согласно статье 12.17 Кодекса об административных правонарушениях РФ, за движение по выделенной полосе в Москве и Санкт-Петербурге предусмотрен штраф в 3 тыс. рублей, в остальных регионах — 1,5 тыс. рублей.

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