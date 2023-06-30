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Автомобили «Москвич» подорожали в июне

В июне на российском рынке выросли цены на четыре автомобиля

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Константин Михальчевский/РИА Новости

В июне 2023 года на российском рынке подорожали автомобили двух моделей в четырех комплектациях, сообщает маркетинговое агентство НАПИ со ссылкой на собственный анализ прайс-листов автопроизводителей.

«За месяц цены выросли всего на 4 комплектации, в т. ч. на электромобиль Moskvich 3e в комплектации Standard. Основной пик подорожания пришелся на апрель-май, так в апреле относительно марта выросли цены на 60 комплектаций, в мае относительно апреля — на 61 комплектацию», — отмечается в исследовании.

Кроссоверы «Москвич 3» в комплектации Standard с бензиновым двигателем подорожали на 1% или 22 тыс. рублей. После увеличения цены автомобиль с механической трансмиссией стоит 1 992 000 рублей, а с вариатором — 2 057 000 рублей. Электрический «Москвич» в том же исполнении подорожал на 2% или 58 тыс. рублей — до 3 558 000 рублей.

Также в июне выросла на 1% цена на кроссовер Exeed LX в исполнении Premium Plus. После подорожания такой автомобиль стоит 3 790 000 рублей (плюс 40 тыс. рублей).

Накануне бренд Jetour анонсировал выход на российский рынок двух новых моделей.

Ранее «Газета.Ru» писала о самом крупном китайском пикапе на российском рынке, который получил название KingKong.

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