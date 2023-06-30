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Юрист рассказал, как эвакуаторщики вымогают деньги у водителей

Юрист Соловьев: мошенники начали вымогать деньги у водителей, инсценируя эвакуацию

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Depositphotos

Водителю, который неправильно припарковал автомобиль, могут позвонить мошенники, действующие в сговоре с эвакуаторщиками. Об этом сообщает «Радио Спутник» со ссылкой на заслуженного юриста России Ивана Соловьева.

«У недобросовестных эвакуаторщиков есть распространенный способ дополнительного «заработка». В свободное от работы время водитель эвакуатора подъезжает к машине, припаркованной не совсем правильно, но не забирает ее. Вместо этого его сообщник звонит владельцу по оставленному под стеклом автомобиля номеру и предупреждает о риске эвакуации», — рассказал радиостанции Соловьев.

По его словам, автовладелец, находящийся в магазине или ресторане, возвращается и быстро отгоняет свой автомобиль. После этого сообщник эвакуаторщика звонит ему и просит перевести деньги в качестве благодарности за предупреждение.

Все платят в зависимости от стоимости автомобиля, от двух до десяти тысяч рублей. Недобросовестные эвакуаторщики и их сообщники пользуются нежеланием людей забирать потом свою машину со штрафстоянки», — предупредил Соловьев.

Также стало известно, что в Москве мужчина запрыгнул на эвакуатор, увозящий его спортивный Mercedes-AMG без номеров.

Ранее «Газета.Ru» писала о водителе автобуса, который совершил 8 нарушений ПДД за 10 минут во время движения по маршруту.

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