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На федеральной трассе «Холмогоры» асфальт ушел под землю

Карстовый провал образовался на трассе М-8 в Архангельской области

На федеральной автодороге М-8 «Холмогоры» в Архангельской области образовался провал по всей ширине проезжей части. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС.

«Сегодня на 987-м километре на федеральной автодороге М-8 (в районе деревни Уйта Виноградовского округа) произошел карстовый провал. В данный момент ограничено движение для всех видов транспорта», — отмечается в сообщении.

В МЧС рекомендовали водителям воздержаться от поездок в данном направлении. На кадрах с места происшествия видно, что глубокая яма возникла на всей ширине проезжей части двухполосной дороги. Асфальт ушел под землю. Глубина провала достигает 3 метров, уточняет Telegram-канал «Архангельск №1 со ссылкой на очевидцев.

В областном минтрансе заявили, что провал, который образовался в ночь на 30 июня, уже засыпан песком и щебнем. Если ситуация останется стабильной, сверху планируется уложить асфальт.

Накануне под Санкт-Петербургом дорожная уборочная машина загорелась на проезжей части.

Ранее «Газета.Ru» писала, что водитель автобуса нарушил ПДД восемь раз за 10 минут.

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