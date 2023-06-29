Lexus представил обновленный седан ES

Компания Lexus представила обновленный седан ES 2024 модельного года. Автомобиль получил новую медиасистему с интернет-сервисами, колесные диски оригинального дизайна. Также на нем уже в базовой версии доступен широкий набор систем активной безопасности.

Седан получил 12-дюймовый сенсорный экран медиасистемы, проекционный дисплей и систему бесключевого доступа. Также для ES стали доступны 18-дюймовые хромированные колесные диски, которые будут доступны в качестве стандартного оборудования для старшей комплектации. Медиасистема Lexus c голосовым управлением и облачными сервисами поддерживает подключение двух смартфонов по Bluetooth и позволяет раздавать интернет по Wi-Fi.

Среди систем активной безопасности, которые будут доступны для ES в США начиная с базовой версии — адаптивный круиз-контроль, вспомогательная система объезда препятствий, предупреждение о выезде из полосы движения и функция обнаружения пешеходов.

Lexus ES выпускается с тремя силовыми установками на выбор. В наличии 4-цилиндровый мотор 2.5, двигатель V6 3.5 мощностью 302 л.с. и гибридная версия с силовой установкой, выдающей суммарно 215 л.с.

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