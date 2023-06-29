Молодой человек не одобрил жену брата и разбил его автомобиль

В Калининградской области полицейские нашли виновника повреждения автомобиля Kia Rio, принадлежащего местному жителю. Выяснилось, что машину разбил 23-летний брат автовладельца из-за личных разногласий. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

«В ходе проверки сотрудники полиции установили, что автомобиль повредил из хулиганских побуждений 23-летний брат потерпевшего. Оказалось, что молодой человек таким образом выразил недовольство выбором брата девушки на роль жены», — отмечается в сообщении полиции.

В результате действий родственника автовладельца у автомобиля Kia Rio, припаркованного на площади в городе Правдинске, было выбито заднее стекло, появились вмятины на крыше, а также была повреждена задняя правая дверь. Материальный ущерб от действий брата владелец машины оценил в 11 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о повреждении чужого имущества.

Также в Калининградской области полицейские задержали трех молодых людей, которые крали и продавали частным лицам брусчатку с дороги.

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