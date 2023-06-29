Chery представила новый седан Arrizo 8 в России

Компания Chery открыла прием заказов на новый китайский седан Arrizo 8 в России, цены начинаются от 3,4 млн рублей. Об этом автопроизводитель сообщил на своем сайте.

По размерам кузова Chery Arrizo 8 схож с популярными в России Toyota Camry и Hyundai Elantra, длина новинки составляет 4780 мм при колесной базе 2770 мм. Седан оснащен четырехцилиндровым турбомотором 1,6 л мощностью 186 л.с. (275 Нм), тяга передается на передние колеса. Разгон до «сотни» занимает 8,9 секунды.

Автомобиль представлен в двух комплектациях. В версии Prestige (от 3,4 млн рублей) седан получил 18-дюймовые колесные диски, систему дистанционного запуска, климат-контроль и пакет зимних опций.

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В комплектации Ultimate автомобиль стоит от 3,5 млн рублей. Список оснащения дополнен панорамной крышей с встроенным люком, рядом электронных систем помощи водителю, ароматизатором воздуха и аудиосистемой с 12 динамиками. В салоне установлены экраны панели приборов и системы мультимедиа диагональю 12,3 дюйма каждый.

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